La semifinale di Champions è di Guardiola e Zidane: eliminate Borussia e Liverpool, spunta un accoppiamento da brividi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dado è tratto, la Champions League 2020-21 ha le quattro semifinaliste. A raggiungere Psg e Chelsea sono rispettivamente il Manchester City e il Real Madrid. Gli inglesi allenati da Pep Guardiola hanno regolato il Borussia Dortmund, replicando il risultato dell'andata: al Signal Iduna Park sono stati i tedeschi ad aprire la contesa con il gol segnato da Bellingham al quarto d'ora di gioco. I Citizens però non si sono scomposti e hanno cacciato i fantasmi delle passate eliminazioni, ribaltando la partita nel secondo tempo: il rigore trasformato da Mahrez e la conclusione di potenza di Foden sono valsi l'1-2 finale e quindi la qualificazione alle semifinali. Il City affronterà quindi il Psg, che nelle 24 ore precedenti è riuscito a eliminare gli altri tedeschi, quelli del Bayern Monaco. Nell'altro quarto di finale al Real Madrid è ...

