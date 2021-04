Il «partito» verde c’è ma il Palazzo non vuole vederlo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le 76 associazioni di protezione ambientale riconosciute dal ministero della Transizione ecologica contano in Italia circa un milione e mezzo di iscritti. Molti di più del totale dei tesserati ai partiti politici. Se consideriamo anche la galassia di movimenti, formali e informali, comitati, gruppi di cittadini che si mobilitano sui territori in difesa di scempi ambientali, per l’agricoltura biologica, per le filiere etiche, per l’acqua pubblica, contro inceneritori, aeroporti e grandi opere inutili, per i diritti degli animali, per l’aria, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le 76 associazioni di protezione ambientale riconosciute dal ministero della Transizione ecologica contano in Italia circa un milione e mezzo di iscritti. Molti di più del totale dei tesserati ai partiti politici. Se consideriamo anche la galassia di movimenti, formali e informali, comitati, gruppi di cittadini che si mobilitano sui territori in difesa di scempi ambientali, per l’agricoltura biologica, per le filiere etiche, per l’acqua pubblica, contro inceneritori, aeroporti e grandi opere inutili, per i diritti degli animali, per l’aria, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

