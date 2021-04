HTML | ecco cos’è il linguaggio dei siti web

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021): spesso sentiamo questa parola ma non ne conosciamo il significato. In realtà è alla base di tutte le migliaia di pagine web che consultiamo e viamo ogni giorno.: cosa significa? La parolaè ilutilizzato per poter costruire pagine internet. E’ un acronimo inglese che sta a significare Hyper Text Markup Language, ossia in italiano è possibile tradurla comedi contrassegno per gli Ipertesti. Importante sottolineare che l’non è undi programmazione ma bensì undi markup (ossia di “di marcatura”, di formattazione), poiché non prevede alcuna definizione di variabili, strutture dati, funzioni, strutture di controllo. Questo ...