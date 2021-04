Friuli Venezia Giulia, le opposizioni attaccano: “Picco sospetto d’ingressi in terapia intensiva dopo la denuncia sulla sottostima dei ricoveri” (Di mercoledì 14 aprile 2021) In Friuli Venezia Giulia la polemica sui numeri delle terapie intensive non si placa. dopo la lettera inviata dall’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI) al governatore Massimiliano Fedriga, dove si affermava che i due reparti di terapia sub-intensiva di Gorizia e Palmanova “sono a tutti gli effetti vere terapie intensive”, l’attenzione si concentra ora sui nuovi ingressi nelle rianimazioni. Nella giornata di lunedì 12 aprile, secondo i dati comunicati al ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità, i nuovi ingressi sono stati ben quindici: una cifra in controtendenza rispetto ai dati dell’ultima settimana e che fa del Friuli Venezia Giulia la regione italiana con la maggiore incidenza di casi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Inla polemica sui numeri delle terapie intensive non si placa.la lettera inviata dall’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI) al governatore Massimiliano Fedriga, dove si affermava che i due reparti disub-di Gorizia e Palmanova “sono a tutti gli effetti vere terapie intensive”, l’attenzione si concentra ora sui nuovi ingressi nelle rianimazioni. Nella giornata di lunedì 12 aprile, secondo i dati comunicati al ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità, i nuovi ingressi sono stati ben quindici: una cifra in controtendenza rispetto ai dati dell’ultima settimana e che fa della regione italiana con la maggiore incidenza di casi ...

