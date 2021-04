Finanziere e compagna trovati morti in casa a Fiumicino (Di mercoledì 14 aprile 2021) commenta Un brigadiere della guardia di finanza e la compagna sono stati trovati morti in un'abitazione a Fiumicino. A lanciare l'allarme è stato un ufficiale, che si è recato sul posto per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) commenta Un brigadiere della guardia di finanza e lasono statiin un'abitazione a. A lanciare l'allarme è stato un ufficiale, che si è recato sul posto per ...

