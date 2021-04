Filippi: “Vi spiego l’errore del primo tempo. Una cosa mi è piaciuta, le condizioni di Somma e Palazzi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave playoff. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi, nella consueta conferenza stampa post-gara."Nel primo tempo, fino al 20-25esimo abbiamo sofferto su alcune dinamiche alle quali avevamo lavorato. Purtroppo su due rimesse laterali, su un corner abbiamo subito due tiri pericolosissimi e Pelagotti è stato molto bravo. Poi con gli attaccanti andavamo fuori tempo in pressione. Questo faceva sì che ci allungavamo e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave playoff. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo, nella consueta conferenza stampa post-gara."Nel, fino al 20-25esimo abbiamo sofferto su alcune dinamiche alle quali avevamo lavorato. Purtroppo su due rimesse laterali, su un corner abbiamo subito due tiri pericolosissimi e Pelagotti è stato molto bravo. Poi con gli attaccanti andavamo fuoriin pressione. Questo faceva sì che ci allungavamo e ...

