Fiducia nei leader, Conte in testa Draghi e Salvini: consensi in calo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo Draghi è a lavoro ormai da un mese mezzo, ma gli italiani, stando al sondaggio di Euromedia research non vedono una grossa discontinuità rispetto al governo precedente a guida Conte. Il 51,6% del campione - si legge sulla Stampa - dichiara infatti di non rilevare differenze nell’attuale gestione rispetto alla preced Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governoè a lavoro ormai da un mese mezzo, ma gli italiani, stando al sondaggio di Euromedia research non vedono una grossa discontinuità rispetto al governo precedente a guida. Il 51,6% del campione - si legge sulla Stampa - dichiara infatti di non rilevare differenze nell’attuale gestione rispetto alla preced Segui su affaritaliani.it

Advertising

ricpuglisi : Il mio livello di fiducia medio nei mass media italiani scende di giorno in giorno - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Sondaggi: fiducia nei leader, nessuno come Conte. Draghi e Salvini in calo - AlePescini : @cremino01 C'è qualcosa nel tuo comportamento che non mi piace. Probabilmente la mancanza di fiducia nei medici e l… - Affaritaliani : Sondaggi: fiducia nei leader, nessuno come Conte. Draghi e Salvini in calo - ParmaBilly : Anche nei periodi meno belli accadono Meraviglie davanti ai nostri occhi. E dovremmo trarne forza e fiducia. Buon m… -