F1 | Toto Wolff | “Sono fiducioso che Hamilton sarà con noi anche nel 2022 | Bottas o Russell? decideremo entro l’estate…”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La firma di Lewische lo ha legato alla Mercedesper la stagione 2021 del Mondiale di Formula Uno, è stata una delle più attese degli ultimi anni, dato che è arrivata solamente ad un mese dal via ufficiale dei test pre-stagionali. Secondo, tuttavia, non siamo all’ultimo capitolo della epopea dell’inglese con la scuderia di Brackley. “di rivedere Lewis con noinel– spiega il team principal delle Frecce nere a Crash.net – Sicuramente è ciò che spero e mi auspico. Il viaggio che abbiamo percorso insieme è stato lastricato di successi. Non dimentichiamoci che è stato un pilota Mercedes sin dai tempi dei kart e, non ultimo, ha sempre corso con un motore di Stoccarda.per questi ...

Si era a lungo parlato dei guai Mercedes durante i test invernali, eppure, alla prima gara, hanno vinto loro. Primo Lewis Hamilton, terzo Valtteri Bottas: il che vuol dire che la squadra disi affaccia al GP dell'Emilia - Romagna in testa ad entrambe le classifiche iridate. Verstappen: "Punto a vincere ogni gara" Red Bull davantiperò pensa che non sia la Mercedes la ...... sa le di grado e andra? ad aiutarenelle strategie tecniche future. Insomma una mossa in vista delle nuove sfide imposte dai regolamenti 2022 e oltre. E? solo l'ultima mossa di un rinnovo ...La firma di Lewis Hamilton che lo ha legato alla Mercedes anche per la stagione 2021 del Mondiale di Formula Uno, è stata una delle più attese degli ultimi anni, dato che è arrivata solamente ad un me ...In Bahrain la Mercedes è riuscita, non senza difficoltà, a battere la Red Bull. Toto Wolff ammette che la Red Bull è avanti alla Mercedes in questo momento, però a Imola spera ancora di beffare Versta ...