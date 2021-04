Eduardo Scarpetta al posto di Stefano Accorsi | chi è l’attore del nuovo Le fate ignoranti

Leggi su amica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I panni che eredita sono pesanti. Ma con un cognome come il suo, non è certo la prima volta che accetta una sfida così. Stiamo parlando di. Attore predestinato, scelto da Ferzan Ozpetek per prendere ildinell’adattamento in serie tv del suo film Le(2001).sarà ... Amica.