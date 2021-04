Dopo la caduta dei massi, riapre la Rivierasca sul lago d’Iseo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalle 17 di mercoledì (14 aprile) riapre la Litoranea 469, meglio conosciuta come Rivierasca. Lo comunica il sindaco di Tavernola Bergamasca e lo conferma la Provincia che annuncia la riapertura della SP ex SS 469 tra le prog.ve km 18+000 – 18+400 in Comune di Predore. “Della presente ordinanza – prosegue – sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed Enti interessati e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa. Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di emissione dell’Ordinanza”. La strada era stata chiusa in seguito alla caduta dei due grandi massi sull’asfalto della strada litoranea fra ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalle 17 di mercoledì (14 aprile)la Litoranea 469, meglio conosciuta come. Lo comunica il sindaco di Tavernola Bergamasca e lo conferma la Provincia che annuncia la riapertura della SP ex SS 469 tra le prog.ve km 18+000 – 18+400 in Comune di Predore. “Della presente ordinanza – prosegue – sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed Enti interessati e verrà inoltre data lama diffusione a mezzo stampa. Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di emissione dell’Ordinanza”. La strada era stata chiusa in seguito alladei due grandisull’asfalto della strada litoranea fra ...

