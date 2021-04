Dopo gli scontri di San Didero Lo Russo chiede il rientro di Torino nell’osservatorio Tav (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Per l’ennesima volta un gruppo di No Tav ha provato in modo violento ad impedire l’avanzamento dei cantieri sul versante italiano in Val Susa. Questa volta oltre che con le forze dell’ordine se la sono presa direttamente anche con gli operai cui va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno”. Così con un post sul suo profilo Facebook il candidato sindaco di Torino per il Partito Democratico Stefano Lo Russo commenta gli scontri di San Didero. “Diciamolo, ancora una volta, con chiarezza e senza ambiguità: la Tav con Lione è per Torino una infrastruttura indispensabile per contribuire al rilancio del sistema territoriale e produttivo. Aggiungo che, a mio parere, la Tav con Lione peraltro non basta neanche ma occorre fin da subito avviare le procedure per un collegamento ferroviario veloce anche ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Per l’ennesima volta un gruppo di No Tav ha provato in modo violento ad impedire l’avanzamento dei cantieri sul versante italiano in Val Susa. Questa volta oltre che con le forze dell’ordine se la sono presa direttamente anche con gli operai cui va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno”. Così con un post sul suo profilo Facebook il candidato sindaco diper il Partito Democratico Stefano Locommenta glidi San. “Diciamolo, ancora una volta, con chiarezza e senza ambiguità: la Tav con Lione è peruna infrastruttura indispensabile per contribuire al rilancio del sistema territoriale e produttivo. Aggiungo che, a mio parere, la Tav con Lione peraltro non basta neanche ma occorre fin da subito avviare le procedure per un collegamento ferroviario veloce anche ...

