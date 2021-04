Dodi Battaglia, chi è la prima moglie Louise Van Buren: hanno avuto due figlie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra i fondatori dei Pooh, Dodi Battaglia ha trovato il primo amore in una giovane ragazza americana. Ecco chi è Louise Van Buren. I fan dei Pooh saranno contenti di sapere che Dodi Battaglia tornerà con un nuovo album il 14 maggio, dopo anni di silenzio dall’ultimo mega concerto del gruppo, che ha detto addio ai fan dopo cinquant’anni L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra i fondatori dei Pooh,ha trovato il primo amore in una giovane ragazza americana. Ecco chi èVan. I fan dei Pooh saranno contenti di sapere chetornerà con un nuovo album il 14 maggio, dopo anni di silenzio dall’ultimo mega concerto del gruppo, che ha detto addio ai fan dopo cinquant’anni L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

BanijayItalia : RT @EnricoPapi2: NAME THAT TUNE - INDOVINA LA CANZONE: BUGO, MARIOTTO E DODI BATTAGLIA CANTANO DA PAPI - EnricoPapi2 : NAME THAT TUNE - INDOVINA LA CANZONE: BUGO, MARIOTTO E DODI BATTAGLIA CANTANO DA PAPI - Nicholas_Dls00 : Nuova puntata di #indovinalacanzone condotta da @EnricoPapi2. #enricopapi #tv8 #namethatune Scopri tutti gli ospit… - zazoomblog : Dodi Battaglia ricorda i Pooh: “vorrei condividere i successi con loro” - #Battaglia #ricorda #Pooh: #“vorrei - silvestrasorber : DODI BATTAGLIA: il 14 maggio esce l’album di inediti “INNO ALLA MUSICA” -