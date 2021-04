Def, domani il via libera del Consiglio dei Ministri insieme alla previsione di scostamento (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Documento di economia e finanza (Def) verrà presentato nel Consiglio dei Ministri che avrà luogo nella giornata di domani. È quanto si apprende in una nota di Palazzo Chigi che specifica che nel corso del CdM odierno il ministro Daniele Franco, ha illustrato ai membri del governo il quadro macroeconomico e le grandezze di finanza pubblica che verranno inseriti nel Def. Conferma sull’approvazione del Def nella giornata di domani sono arrivate anche dal ministro Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera: “domani all’esame del governo verrà approvato il Documento di economia e finanza con una previsione di scostamento ulteriore non inferiore ai 40 miliardi“. scostamento che sarà poi sottoposto al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Documento di economia e finanza (Def) verrà presentato neldeiche avrà luogo nella giornata di. È quanto si apprende in una nota di Palazzo Chigi che specifica che nel corso del CdM odierno il ministro Daniele Franco, ha illustrato ai membri del governo il quadro macroeconomico e le grandezze di finanza pubblica che verranno inseriti nel Def. Conferma sull’approvazione del Def nella giornata disono arrivate anche dal ministro Giancarlo Giorgetti durante il question timeCamera: “all’esame del governo verrà approvato il Documento di economia e finanza con unadiulteriore non inferiore ai 40 miliardi“.che sarà poi sottoposto al ...

Advertising

LaNotiziaTweet : Def e scostamento di bilancio da 40 miliardi domani in Consiglio dei ministri. I due provvedimenti al Senato il 22… - Activnews24 : Si va verso un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro. Il via libera arriverà domani da parte del Con… - TV7Benevento : Def: Giorgetti, 'ok domani in Cdm, nuovo scostamento non inferiore a 40 mld'... - rtl1025 : ?? Probabilmente già domani verrà approvato il #Def con la previsione di uno scostamento ulteriore non inferiore a 4… - cjmimun : 'Probabilmente gia' domani verra' approvato il Def con la previsione di uno scostamento ulteriore non inferiore a 4… -