DAZN Italia: un mese gratis per gli utenti? (Di mercoledì 14 aprile 2021) I problemi avuti da DAZN Italia nel weekend nella trasmissione delle partite Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio stanno facendo ancora molto discutere. Dopo le scuse non solo della piattaforma streaming ma anche del partner Comcast Technology Solutions, ora si sta lavorando ad un risarcimento per gli utenti. Un mese gratuito agli utenti di DAZN Italia dopo il disservizio? L’ipotesi più probabile al momento è quella di un mese gratuito in aggiunta all’abbonamento sottoscritto. Nel frattempo la Lega Serie A ha provveduto a chiedere rassicurazioni a DAZN Italia in merito al buon funzionamento del canale in vista dei prossimi anni dato che la piattaforma si è accaparrato i diritti per trasmettere le partite per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) I problemi avuti danel weekend nella trasmissione delle partite Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio stanno facendo ancora molto discutere. Dopo le scuse non solo della piattaforma streaming ma anche del partner Comcast Technology Solutions, ora si sta lavorando ad un risarcimento per gli. Ungratuito aglididopo il disservizio? L’ipotesi più probabile al momento è quella di ungratuito in aggiunta all’abbonamento sottoscritto. Nel frattempo la Lega Serie A ha provveduto a chiedere rassicurazioni ain merito al buon funzionamento del canale in vista dei prossimi anni dato che la piattaforma si è accaparrato i diritti per trasmettere le partite per il ...

Advertising

lorepregliasco : Facciamo trasmettere su #DAZN anche l'imminente e inevitabile premiazione dell'Inter campione d'Italia? Occhio non… - foisluca84 : L'Italia è la DAZN delle nazioni. - Solo06762119 : @GliAutogol In Italia quasi tutto è imbarazzante: ritmi, rispetto delle regole, livello di sportività , capacità ma… - ImpieriFilippo : RT @texwillerwest: #dirittitvserieA #sky #dazn #legacalcio in Italia 15.000.000 di cittadini di piccoli comuni non sono raggiunti da intern… - Giusepp98144183 : Quanto secondo voi è efficiente #DAZN in #Italia? #Calcio #SerieA #atalanta -