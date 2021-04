Coronavirus | oggi nel Lazio 1 230 nuovi casi Salgono le terapie intensive e i morti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 1.230 idiregistrati nelle ultime 24 ore nel. In aumento le(+6 rispetto a ieri), 49 i pazienti deceduti. Attualmente nelsono 51232 i cittadini positivi: 2977 sono ricoverati in ospedale, 398 sono in terapia intensiva e 47857 sono in isolamento domiciliare. Seguiranno aggiornamenti sul bollettino delle Asl su Il Corriere della Città.