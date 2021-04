Conferenza stampa Fonseca: «Vietato sbagliare, è la gara più importante» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro l’Ajax. Le sue parole Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro l’Ajax. ATTEGGIAMENTO – «Per ora è la partita più importante della stagione, di fronte avremo una squadra fortissima e non dobbiamo pensare alla gara di andata. Voglio una squadra pronta a lottare fino alla fine, una squadra con l’atteggiamento visto nelle ultime due partite. Una squadra che vuole vincere e sono sicuro che i ragazzi capiranno l’importanza del match. Calafiori giocherà dall’inizio». DIFESA – «In queste partite conteranno i dettagli, abbiamo analizzato i dettagli difensivi e ci ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Paulo, tecnico della Roma, parla inalla vigilia delladi ritorno contro l’Ajax. Le sue parole Paulo, tecnico della Roma, parla inalla vigilia delladi ritorno contro l’Ajax. ATTEGGIAMENTO – «Per ora è la partita piùdella stagione, di fronte avremo una squadra fortissima e non dobbiamo pensare alladi andata. Voglio una squadra pronta a lottare fino alla fine, una squadra con l’atteggiamento visto nelle ultime due partite. Una squadra che vuole vincere e sono sicuro che i ragazzi capiranno l’importanza del match. Calafiori giocherà dall’inizio». DIFESA – «In queste partite conteranno i dettagli, abbiamo analizzato i dettagli difensivi e ci ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Rick Karsdorp in vista di #RomaAjax - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - CarloCalenda : Conferenza stampa di #Draghi vaga e confusa. Non c’è una road map. Con quali dati si riapre? Si può riaprire con tu… - Elisabettah_ : Ecco quanto valeva davvero l’arringa di Draghi a difesa di Speranza in conferenza stampa, quel giorno in cui vi spe… - LAROMA24 : ??? #Fonseca alla vigilia di #RomaAjax: 'Partita da non sbagliare, la più importante della stagione' #Karsdorp: 'Mi… -