Christophe Galtier | possibile approdo al Lione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’allenatore del Lillepotrebbe decidere di accettare un nuovo incarico in un’altra squadra Francese cioè ilspodestando Rudi Garcia dal suo posto. Per ora sono solo voci, ma c’è già chi scommette che le cose andranno esattamente in questo modo. Al momento nel Lille ci sono alcuni maldipancia e l’aria che si respira non è delle migliori negli spogliatoi, quindi non è imda immaginare un cambio al vertice. Milinkovic Savic: la Juventus torna sul serbo: arriverà al? Potrebbe esserci ilnel futuro dell’allenatore. Lo riferisce France Football spiegando che l’allenatore del Lille nei giorni scorsi ha messo in dubbio la propria ...