Chiara Nasti nella bufera con il nuovo brand | accuse di ‘plagio’ dalla Corea

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Pioggia di critiche per la fashion blogger che sta lanciandoLoveArea in questi giorni: le critiche arrivano dai fan delle Blackpink L'articolo proviene da Gossip e Tv.

B36XL : RT @simeonimonica2: Chiara Nasti, con il nuovo progetto nastilovearea, ha un concept molto originale e innovativo #BLACKPINK - chuchuni_kame : RT @simeonimonica2: Chiara Nasti, con il nuovo progetto nastilovearea, ha un concept molto originale e innovativo #BLACKPINK - pungpungyah : RT @simeonimonica2: Chiara Nasti, con il nuovo progetto nastilovearea, ha un concept molto originale e innovativo #BLACKPINK - ovivitest : RT @simeonimonica2: Chiara Nasti, con il nuovo progetto nastilovearea, ha un concept molto originale e innovativo #BLACKPINK - BPxCAMILA : RT @_blackpinkita: Come molti ci segnalano, Chiara Nasti sta lanciando un brand dal nome 'nastilovearea' plagiando il MV di DDU-DU DDU-DU… -

Pioggia di critiche per la fashion blogger che sta lanciando NastiLoveArea in questi giorni: le critiche arrivano dai fan delle ...è attualmente fidanzata con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo. Anche Angela fa coppia fissa con un giocatore di Serie A. Si tratta di Kevin Bonifazi, difensore in forza all'...Chiara Nasti è finita nell'occhio del ciclone per presunto plagio: avrebbe copiato le artiste coreane Blackpink.Pioggia di critiche per la fashion blogger che sta lanciando NastiLoveArea in questi giorni: le critiche arrivano dai fan delle Blackpink ...