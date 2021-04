Cane poliziotto scopre 1 kg droga in sgabuzzino locale: 32enne in manette (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – E’ stato nel corso di consueti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, hanno fermato un 32enne romano in zona Talenti. L’uomo, gestore di un locale nello stesso quartiere ma residente in zona San Basilio si e’ mostrato piuttosto evasivo alle domande degli investigatori. Gli agenti hanno cosi’ deciso di fare un controllo piu’ accurato, avvalendosi di una unita’ cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel locale gestito dal 32enne. Hanno cosi’ scoperto, in uno sgabuzzino dietro una porta finestra di una delle stanze dell’esercizio commerciale, un contenitore rosso e due buste in plastica contenenti oltre un kg. di cocaina e tre bilancini di precisione. L’uomo, con ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – E’ stato nel corso di consueti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti che gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani, hanno fermato unromano in zona Talenti. L’uomo, gestore di unnello stesso quartiere ma residente in zona San Basilio si e’ mostrato piuttosto evasivo alle domande degli investigatori. Gli agenti hanno cosi’ deciso di fare un controllo piu’ accurato, avvalendosi di una unita’ cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nelgestito dal. Hanno cosi’ scoperto, in unodietro una porta finestra di una delle stanze dell’esercizio commerciale, un contenitore rosso e due buste in plastica contenenti oltre un kg. di cocaina e tre bilancini di precisione. L’uomo, con ...

