Bologna | Soriano | «Mihajlovic mi conosce come nessuno Per l’Europeo non mollo»

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Robertoha parlato del suo rapporto con Sinisae dei suoi obiettivi anche in Nazionale Roberto, centrocampista del, è uno dei leader del centrocampo rossoblù e in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo rapporto cone degli obiettivi futuri; tra cui anche la Nazionale.– «Lui mi, è l’allenatore col quale ho vissuto più calcio considerando anche la Sampdoria. In linea di massima mi so difendere da solo, ma lo ringrazio e l’ho ringraziato: vedere un allenatore che tiene ai suoi ragazzi è sempre una gran bella cosa». NAZIONALE – «Prima di tutto una cosa: l’orgoglio di essere in azzurro è prioritario. Dire però che ho preso bene quelle tre ...

...pali della Roma fermando ile consentendo ai giallorossi, grazie al gol di Mayoral, di rilanciare la propria candidatura per la zona Champions. Salva i suoi con una parata decisiva su...Quando è successo? Per esempio nel tris dial Dall'Ara quando l'ex enfant prodige doriano è stato innescato da una fulminea ripartenza deldopo palla persa da Thorsby a centrocampo. E ...Mai come in questa stagione le rose di ogni squadra del pianeta devono fare i conti la variabile degli infortuni. I calendari delle varie ...Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in esclusiva per Roberto Soriano. Il centrocampista del Bologna e della Nazionale si è raccontato a tutto tondo in queste ore, ecco le sue dichiarazioni ...