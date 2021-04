Biden e Draghi, pragmatismo in azione. Parla Massolo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Partnership e responsabilità. Non c’è un semplice “do ut des” a guidare i rapporti fra l’Italia di Mario Draghi e gli Stati Uniti di Joe Biden a 160 anni dall’inizio delle relazioni diplomatiche bilaterali, ma “un’equazione”, dice l’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi, già direttore del Dis. La visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Washington DC ha posto basi solide per un’alleanza valoriale ma anche pragmatica. Ora spetta alla politica italiana cogliere l’occasione. Massolo, che bilancio fare della missione? È stata un successo. Non solo perché Di Maio è il primo ministro degli Esteri europei ricevuto a Washington DC, ma anche perché rappresenta un governo che fa dell’atlantismo e di un’Europa più coesa in Occidente un suo tratto distintivo. In sintonia con ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Partnership e responsabilità. Non c’è un semplice “do ut des” a guidare i rapporti fra l’Italia di Marioe gli Stati Uniti di Joea 160 anni dall’inizio delle relazioni diplomatiche bilaterali, ma “un’equ”, dice l’ambasciatore Giampiero, presidente dell’Ispi, già direttore del Dis. La visita del ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Washington DC ha posto basi solide per un’alleanza valoriale ma anche pragmatica. Ora spetta alla politica italiana cogliere l’occasione., che bilancio fare della missione? È stata un successo. Non solo perché Di Maio è il primo ministro degli Esteri europei ricevuto a Washington DC, ma anche perché rappresenta un governo che fa dell’atlantismo e di un’Europa più coesa in Occidente un suo tratto distintivo. In sintonia con ...

L'inquadratura Sarà anche per festeggiare i 160 anni di rapporti diplomatici che l'Italia è stata con Di Maio il primo Paese ricevuto ufficialmente negli USA dalla nuova Presidenza Biden ma non c'è dubbio che Draghi sia considerato l'uomo giusto per riaffermare l'alleanza con il vecchio mondo, storica ma ultimamente un po' scricchiolante soprattutto in campo commerciale.

L'Italia di Draghi vista dagli Usa? Un'occasione unica per Biden

