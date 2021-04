Bernie Madoff e lo schema Ponzi: muore a 82 anni il più grande truffatore della storia americana (Di mercoledì 14 aprile 2021) Bernie Madoff, l’uomo condannato a 150 anni di carcere per aver ideato la più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti, è morto in un carcere federale a 82 anni. Lo ha riportato l’agenzia Associated Press, citando un parente dell’uomo condannato nel 2009 per aver orchestrato uno “schema Ponzi” che ha sottratto ai suoi clienti fino a 65 miliardi di dollari. Madoff è morto per cause naturali nel Centro medico federale a Butner, Carolina del Nord, dove secondo il suo avvocato era ricoverato per una malattia terminale ai reni. Per decenni Madoff, uno degli uomini più in vista di Wall Street, ha pagato i rendimenti promessi a decine di migliaia di clienti della Bernard L. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021), l’uomo condannato a 150di carcere per aver ideato la piùfrode finanziaria nelladegli Stati Uniti, è morto in un carcere federale a 82. Lo ha riportato l’agenzia Associated Press, citando un parente dell’uomo condannato nel 2009 per aver orchestrato uno “” che ha sottratto ai suoi clienti fino a 65 miliardi di dollari.è morto per cause naturali nel Centro medico federale a Butner, Carolina del Nord, dove secondo il suo avvocato era ricoverato per una malattia terminale ai reni. Per decenni, uno degli uomini più in vista di Wall Street, ha pagato i rendimenti promessi a decine di migliaia di clientiBernard L. ...

