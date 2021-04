Bayern, l’ex Kovac: “Il mercato si fa senza la collaborazione con il tecnico. Flick? Non si discute…” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Niko Kovac ha parlato delle differenze di metodo tra il suo AS Monaco e il Bayern Monaco, ex club nella stagione 2018-2019. Kovac fu esonerato in autunno e al suo posto arrivò Flick. A Sport Bild l'allenatore del club francese racconta il modo di lavorare al Principato: “Il mercato qui avviene in stretta collaborazione con Paul Mitchell (il direttore sportivo) e il sottoscritto. Parliamo di tutto insieme, dai giocatori che ci interessano a quelli che vogliamo acquistare. Ogni club dovrebbe funzionare in questo modo, ed è per questo che ho firmato con questa società. Al Bayern è completamente diverso. Sappiamo tutti come funziona il mercato a Monaco: lì è esattamente il contrario di Monaco e all'Eintracht Francoforte. Inoltre non riesco a capire che ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nikoha parlato delle differenze di metodo tra il suo AS Monaco e ilMonaco, ex club nella stagione 2018-2019.fu esonerato in autunno e al suo posto arrivò. A Sport Bild l'allenatore del club francese racconta il modo di lavorare al Principato: “Ilqui avviene in strettacon Paul Mitchell (il direttore sportivo) e il sottoscritto. Parliamo di tutto insieme, dai giocatori che ci interessano a quelli che vogliamo acquistare. Ogni club dovrebbe funzionare in questo modo, ed è per questo che ho firmato con questa società. Alè completamente diverso. Sappiamo tutti come funziona ila Monaco: lì è esattamente il contrario di Monaco e all'Eintracht Francoforte. Inoltre non riesco a capire che ...

