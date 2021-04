Amici 20, Rosa Di Grazia: messaggi choc “Mi augurano la morte!” – VIDEO (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rosa Di Grazia dopo essere uscita da Amici 20, ha dovuto affrontare molte critiche. La giovane ballerina però, è intervenuta con una diretta su Instagram facendo il punto della situazione. Amici 20, Rosa Di Grazia choc: “messaggi dove mi augurano la morte!” Ci tenevo a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete ricevo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 14 aprile 2021)Didopo essere uscita da20, ha dovuto affrontare molte critiche. La giovane ballerina però, è intervenuta con una diretta su Instagram facendo il punto della situazione.20,Di: “dove mila” Ci tenevo a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete ricevo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Jade19982 : il amici di deddy is the new amici si rosa #Amici20 - rebsperduti : Comunque Rosa ha passato la palla a Deddy! CEH siamo passati ad Amici di Deddy #Amici20 - Gioo_Gioo00 : Quando abbiamo perso 'amici di Rosa' non volevo acquistare 'amici di Deddy'. SEPARIAMO LE DUE PERSONE PER FAVORE #Amici20 - rosa_e_deddy : RT @accountrosso: Dite quello che volete ma chi ha fatto più progressi dentro la scuola è Deddy, e dato che amici è una scuola credo che lu… - samstan1996 : Quindi siamo passati da fidanzata a fidanzato. Da Amici di Rosa ad Amici di Deddy #Amici20 -