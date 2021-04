Al via le repliche di Montalbano su Rai1, l’episodio Salvo amato Livia mia in onda il 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ripartono le repliche di Montalbano su Rai1. Dopo aver salutato (definitivamente?) il commissario interpretato da Luca Zingaretti con un episodio che ha generato non poche polemiche, la rete ammiraglia non lascia orfano il pubblico orfano delle indagini tratte dai romanzi di Andrea Camilleri. Le repliche di Montalbano partono stasera, mercoledì 14 aprile, con l’episodio Salvo amato Livia Mia, andato in onda per la prima volta il 9 marzo 2020 e tratto dall’omonimo libro di Camilleri. Il Commissario indaga sull’omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Salvo scopre che la vittima era una cara amica di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ripartono ledisu. Dopo aver salutato (definitivamente?) il commissario interpretato da Luca Zingaretti con un episodio che ha generato non poche polemiche, la rete ammiraglia non lascia orfano il pubblico orfano delle indagini tratte dai romanzi di Andrea Camilleri. Ledipartono stasera, mercoledì 14, conMia, andato inper la prima volta il 9 marzo 2020 e tratto dall’omonimo libro di Camilleri. Il Commissario indaga sull’omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale.scopre che la vittima era una cara amica di ...

Advertising

infocampania : CINEMA - MASSIMILIANO TRIASSI PARLA DEL FILM 'DODICI REPLICHE' PER LA REGIA DI GIANFRANCO GALLO - _robfrost_ : Alcuni un po' invadenti mi domandano: scusa Robert, ma tu quanti post posti al giorno su facebook? Io ci penso un… - raspa90 : RT @cheTVfa: #PALINSESTI dal 18 al 24 aprile Al via le nuove stagioni di #Ulisse, #Sapiens e #AmoreCriminale, le repliche di #Montalbano p… - cheTVfa : #PALINSESTI dal 18 al 24 aprile Al via le nuove stagioni di #Ulisse, #Sapiens e #AmoreCriminale, le repliche di… - ViA_blog : RT @FCoticchia: #Thread Quale è la strategia della difesa italia nel #Sahel e in Africa occidentale?Risposta del Ministro @guerini_lorenzo… -