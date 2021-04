Vaccino AstraZeneca, Palù (Aifa): “il richiamo è sicuro. Ritardare le seconde dosi per vaccinare più persone” (Di martedì 13 aprile 2021) Il Vaccino AstraZeneca è stato al centro di molteplici critiche in queste settimane. Tuttavia, il virologo Palù lo difende a spada tratta: “Siamo in guerra contro un nemico terribile, non possiamo ragionare come se vivessimo nella normalità”. Ha commentato così il virologo e presidente dell’Agenzia del farmaco Aifa, Giorgio Palù. Egli infatti difende le scelte che l’Italia sta prendendo rispetto alla situazione vaccinale. Le reazioni avverse, di cui tanto si parla, sono state riscontrate solo dopo la prima dose, allora perché non fare il richiamo con AstraZeneca? “Il timore è che un individuo dopo la prima dose possa aver ricevuto uno stimolo, che però non ha avuto conseguenze, e che la seconda iniezione possa riattivare quel meccanismo con esiti drammatici. Siamo sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Ilè stato al centro di molteplici critiche in queste settimane. Tuttavia, il virologolo difende a spada tratta: “Siamo in guerra contro un nemico terribile, non possiamo ragionare come se vivessimo nella normalità”. Ha commentato così il virologo e presidente dell’Agenzia del farmaco, Giorgio. Egli infatti difende le scelte che l’Italia sta prendendo rispetto alla situazione vaccinale. Le reazioni avverse, di cui tanto si parla, sono state riscontrate solo dopo la prima dose, allora perché non fare ilcon? “Il timore è che un individuo dopo la prima dose possa aver ricevuto uno stimolo, che però non ha avuto conseguenze, e che la seconda iniezione possa riattivare quel meccanismo con esiti drammatici. Siamo sul ...

Advertising

CarloStagnaro : La retorica anti profitti sta uccidendo nella culla l'unico #vaccino no profit. @lucianocapone su @ilfoglio_it rico… - sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - rtl1025 : ?? Sono in arrivo questa settimana circa due milioni e duecentomila dosi di #vaccino. Nello specifico: un milione e… - CosenzaChannel : Partirà all’Inmi #Spallanzani di Roma la sperimentazione sulla seconda dose di vaccino #antiCovid, dopo la prima co… - deimiracoli : RT @lucianocapone: Nonostante abbia deciso di vendere a prezzo di costo, AstraZeneca è accusata per le inadempienze contrattuali di specula… -