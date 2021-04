Vaccini Covid, Zaia: “In Veneto mancano, siamo quasi fermi” (Di martedì 13 aprile 2021) “Oggi in Veneto siamo quasi fermi con le vaccinazioni” anti Covid “perché ci mancano i Vaccini. siamo in attesa dell’arrivo delle prossime forniture da domani a venerdì”. E’ l’allarme rilanciato oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Comunque “se non ci sono forze contrarie, noi questa settimana chiudiamo con gli over 80, alcune realtà, come quella di Vicenza chiuderanno già giovedì 15” ha detto il governatore, spiegando che “degli over 80 oggi abbiamo già vaccinato l’84,8%, almeno con una dose, ce ne restano da vaccinare 56.115 che chiuderemo entro domenica”. “In questo modo – ha aggiunto – potremo partire subito dopo con la classe dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) “Oggi incon le vaccinazioni” anti“perché ciin attesa dell’arrivo delle prossime forniture da domani a venerdì”. E’ l’allarme rilanciato oggi dal presidente delLucanel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Comunque “se non ci sono forze contrarie, noi questa settimana chiudiamo con gli over 80, alcune realtà, come quella di Vicenza chiuderanno già giovedì 15” ha detto il governatore, spiegando che “degli over 80 oggi abbiamo già vaccinato l’84,8%, almeno con una dose, ce ne restano da vaccinare 56.115 che chiuderemo entro domenica”. “In questo modo – ha aggiunto – potremo partire subito dopo con la classe dei ...

