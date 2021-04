"Una guerra dietro a Johnson & Johnson". Luca Telese, la bomba sul vaccino: chi gioca con le nostre vite (Di martedì 13 aprile 2021) "Bisogna evitare le bomba mediatica. Perché il messaggio che passa è che il vaccino si sceglie": così Luca Telese a Otto e Mezzo su La7. Il giornalista, citando il New York Times, ha ricordato che su 31 milioni di dosi somministrate negli Stati Uniti ci sono stati 36 casi avversi di Pfizer e Moderna. "Il fatto che decidiamo noi che cos'è meglio per noi è ridicolo". Secondo Telese, dietro a queste notizie c'è sempre qualcosa di più grande. "Qui c'è anche una guerra di mercato, una guerra d'immagine e anche una guerra geopolitica - ha spiegato il giornalista nello studio di Lilli Gruber -. Così come il diesel è stato reso obsoleto nella guerra dei motori, così anche sui vaccini ognuno ha difeso i suoi spazi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) "Bisogna evitare lemediatica. Perché il messaggio che passa è che ilsi sceglie": cosìa Otto e Mezzo su La7. Il giornalista, citando il New York Times, ha ricordato che su 31 milioni di dosi somministrate negli Stati Uniti ci sono stati 36 casi avversi di Pfizer e Moderna. "Il fatto che decidiamo noi che cos'è meglio per noi è ridicolo". Secondoa queste notizie c'è sempre qualcosa di più grande. "Qui c'è anche unadi mercato, unad'immagine e anche unageopolitica - ha spiegato il giornalista nello studio di Lilli Gruber -. Così come il diesel è stato reso obsoleto nelladei motori, così anche sui vaccini ognuno ha difeso i suoi spazi e ...

Advertising

Noiconsalvini : ?????? Il Giornale: “Forse ora Speranza dovrà fornire alcune spiegazioni. Una su tutte: il suo ufficio ha davvero c… - agorarai : 'Siamo in una situazione di emergenza nazionale e l'intero paese deve agire in maniera centralizzata. Questa è una… - AnnalisaChirico : Ranieri Guerra (Oms) è indagato a Bergamo per le presunte pressioni esercitate al fine di nascondere lo studio che… - federicociavare : RT @r081b: @MinervaMcGrani1 Ci saranno perdite anche tra le nostre fila. Il nemico è insidioso e il confine è (per alcuni) labile. Bisogna… - ilgiornale : Biden e Nato avvisano Putin: 'Fermi subito le sue truppe'. La replica di Mosca: 'Vogliono trasformare l'Ucraina in… -