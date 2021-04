Tutto Loco al Leeds, Raphinha: “Ho avuto 20 minuti per accettare il trasferimento…” (Di martedì 13 aprile 2021) Sicuramente tra le note liete della stagione del Leeds di Marcelo Bielsa, Raphinha, attaccante brasiliano, ha concesso una curiosa intervista a FourFour Two nella quale ha raccontato un retroscena relativo proprio al suo trasferimento alla squadra inglese. Un'operazione avvenuta in modo piuttosto strano e... veloce.Raphinha: "20 minuti per accettare"caption id="attachment 1120427" align="alignnone" width="621" Raphinha Leeds (getty images)/captionArrivato a Elland Road dal Rennes nell'estate 2020, Raphinha ha raccontato come il suo passaggio in terra inglese sia stato "Loco": "I vertici dirigenziali mi aveva detto: 'Abbiamo accettato un'offerta dal Leeds, quindi ora tocca a te: vuoi andartene o restare?'", ha ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Sicuramente tra le note liete della stagione deldi Marcelo Bielsa,, attaccante brasiliano, ha concesso una curiosa intervista a FourFour Two nella quale ha raccontato un retroscena relativo proprio al suo trasferimento alla squadra inglese. Un'operazione avvenuta in modo piuttosto strano e... veloce.: "20per"caption id="attachment 1120427" align="alignnone" width="621"(getty images)/captionArrivato a Elland Road dal Rennes nell'estate 2020,ha raccontato come il suo passaggio in terra inglese sia stato "": "I vertici dirigenziali mi aveva detto: 'Abbiamo accettato un'offerta dal, quindi ora tocca a te: vuoi andartene o restare?'", ha ...

