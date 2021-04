Trasporti, Usb annuncia lo sciopero di 4 ore il 23 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tensione altissima tra il sindacato USB e l’azienda che si occupa del trasporto pubblico locale di Caserta, la CLP, commissariata da più di 8 anni per interdittiva Antimafia. Da circa 20 giorni l’azienda ha rotto le relazioni industriali con l’Organizzazione Sindacale USB dopo che quest’ultima aveva indetto sciopero per contrastare la volontà aziendale, inopportuna ed inappropriata per il sindacato, di ridurre il servizio e mettere in cassa integrazione i lavoratori. “Dopo che i vertici della CLP hanno voluto rompere le normali relazioni industriali con la nostra Organizzazione Sindacale, perchè contraria alla riduzione del servizio – afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB LAVORO PRIVATO – abbiamo chiesto all’azienda un confronto su problematiche particolarmente sofferte dai lavoratori. Le nostre richieste d’incontro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Tensione altissima tra il sindacato USB e l’azienda che si occupa del trasporto pubblico locale di Caserta, la CLP, commissariata da più di 8 anni per interdittiva Antimafia. Da circa 20 giorni l’azienda ha rotto le relazioni industriali con l’Organizzazione Sindacale USB dopo che quest’ultima aveva indettoper contrastare la volontà aziendale, inopportuna ed inappropriata per il sindacato, di ridurre il servizio e mettere in cassa integrazione i lavoratori. “Dopo che i vertici della CLP hanno voluto rompere le normali relazioni industriali con la nostra Organizzazione Sindacale, perchè contraria alla riduzione del servizio – afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB LAVORO PRIVATO – abbiamo chiesto all’azienda un confronto su problematiche particolarmente sofferte dai lavoratori. Le nostre richieste d’incontro ...

