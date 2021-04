Tolto tumore di 24 chili a una donna di 74 anni | intervento estremo al Regina Elena di Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) È andata a buon fine una complessa operazione chirurgica a cui si è stata sottoposta unadi 74, per asportare un enormeaddominale di 24. L’salvavita è stato eseguito all’Istituto Nazionale Tumoridi, dall’unità ad alta specializzazione di Neoplasie Peritoneali, diretta da Mario Valle. Allagiunta in osservazione ala marzo scorso, inviata dal Policlinico dei Castellini, era stato diagnosticato un sarcoma. ”È andato tutto bene - spiega Valle - ed è stata dimessa in buone condizioni di salute dopo circa 2 settimane”.L’era ad elevato rischio di complicanze ed è durato oltre 8 ore. ...