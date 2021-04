Sversamento rifiuti nel Vallo di Diano | il sindaco di Pertosa racconta del suo carcinoma

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Unalla tiroide. È quanto nel 2018 fu diagnosticato dai medici oncologi aldi, Domenico Barba, costretto a subire una tiroidectomia totale cioè l’asportazione totale della ghiandola tiroidea a causa di un tumore maligno. Are il dramma vissuto in prima persona qualche anno fa, attraverso i canali social, è lo stessoBarba, che all’indomani degli arresti, effettuati dai carabinieri su richiesta della Dda, di sette cittadini valdianesi per associazione a delinquere finalizzata al traffico e alloillecito deie fanghi tossici nei terreni tra ildie la Basilicata, ha reso pubblico quello che per lungo tempo ...

"Un plauso alle Forze dell'Ordine, alla Direzione Distrettuale Antimafia e alla Magistratura per l'importante operazione contro il traffico e lo sversamento illecito di rifiuti tossici nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. E' stata evitata un'altra Terra dei Fuochi in Campania". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d'Italia. Intanto sulla maxi inchiesta dello sversamento dei rifiuti liquidi tossici nei terreni tra San Rufo, Polla e Atena Lucana, molti Comuni valdianesi hanno già annunciato che si costituiranno parte civile.