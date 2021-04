Svelate le immagini del nuovo caccia Usa che sostituirà l’F-22

Leggi su it.insideover

(Di martedì 13 aprile 2021) L’U.S. Air Force, l’aeronautica militare statunitense, ha svelato le primedi un disegno concettuale per ilbombardiere di sesta generazione che dovrà sostituire l’F-22. Nel rapporto di acquisizione biennale si può vedere infatti una rappresentazione grafica del Ngad (Next Generation Air Dominance), il noto programma per unvelivolo da superiorità aerea. Come InsideOver.