Sostenibilità: Consorzio e PEFC Italia per l’utilizzo di legno certificato (Di martedì 13 aprile 2021) Il 14 aprile prossimo alle ore 15 si sviluppa un incontro da remoto per favorire la conoscenza di questo nuovo protocollo firmato dal Consorzio Nobile di Montepulciano e PEFC Italia. Rivolto alla Sostenibilità per l’utilizzo di legno certificato in tutta la filiera filiera viti-vinicola. Un seminario online con diretta Facebook per la presentazione del protocollo Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Il 14 aprile prossimo alle ore 15 si sviluppa un incontro da remoto per favorire la conoscenza di questo nuovo protocollo firmato dalNobile di Montepulciano e. Rivolto allaperdiin tutta la filiera filiera viti-vinicola. Un seminario online con diretta Facebook per la presentazione del protocollo

Advertising

MontagnaUncem : RT @pefcitalia: Domani parliamo di sostenibilità nella filiera del #vino insieme al Consorzio Vino Nobile ???? ?? Non perdetevi questo appunt… - sicilianazione : Consorzio Pomodoro di Pachino, il neo-presidente punta sulla sostenibilità - green_milano : RT @pefcitalia: Domani parliamo di sostenibilità nella filiera del #vino insieme al Consorzio Vino Nobile ???? ?? Non perdetevi questo appunt… - ReteClima : RT @pefcitalia: Domani parliamo di sostenibilità nella filiera del #vino insieme al Consorzio Vino Nobile ???? ?? Non perdetevi questo appunt… - pefcitalia : Domani parliamo di sostenibilità nella filiera del #vino insieme al Consorzio Vino Nobile ???? ?? Non perdetevi quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Consorzio Imprese, ENEA: due strumenti innovativi per la comunicazione ambientale di prodotto ... Scuola Superiore Sant'Anna (coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo, Consorzio Agrituristico ... "Con il progetto PEFStarter " sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità dei ...

Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna - Verona: taglio del nastro con il Ministro Giovannini ... Lavino e Reno, e l'affascinante reticolo di canali e infrastrutture idrauliche del Consorzio della ... in grado di generare ricadute positive sul tessuto economico locale in un'ottica di sostenibilità. ...

Giornata mondiale del riciclo, la pandemia non frena la filiera italiana latinaoggi.eu ... Scuola Superiore Sant'Anna (coordinatore), Assofond, FederlegnoArredo,Agrituristico ... "Con il progetto PEFStarter " sottolinea Paola Sposato, ricercatrice del Dipartimentodei ...... Lavino e Reno, e l'affascinante reticolo di canali e infrastrutture idrauliche deldella ... in grado di generare ricadute positive sul tessuto economico locale in un'ottica di. ...