Sony investe ancora in Epic Games | collaborazione a 360° è sempre più credibile? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 13 aprile 2021)ha investito in. Si tratta di un ulteriore passo verso unache non si limiterà al mondo videoludico?. Quest’oggi,– noto soprattutto come sviluppatore di Fortnite e creatore del motore di sviluppo Unreal Engine – ha ottenuto 1 miliardo di dollari da un gruppo di investitori. Di questo miliardo, 200 milioni provengono da, cheuna volta nella compagnia americana dopo i 250 milioni della scorsa estate. La relazione tra le due compagnie diventapiù stretta, soprattutto (ma non solo) a livello videoludico. Vediamo ad esempio anche il venturo … Notizie giochiRead More L'articolo...

Advertising

badtasteit : Sony investe 200 milioni di dollari in #Fortnite e annuncia l’arrivo di Aloy nel titolo Epic Games - infoitscienza : Sony investe in Epic Games altri 200 milioni di dollari, partnership consolidata – NotiziaVideogiochi per PC e cons… - GameXperienceIT : Epic Games ottiene un miliardo dai partner; Sony investe altri $200 milioni - GamingTalker : Epic Games, Sony investe altri 200 milioni di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Sony investe

Attualmente non sappiamo per certo in che modoe Microsoft stanno reagendo al problema, motivo per cui non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte loro, che potrebbe giungere ...decine di milioni di dollari per sviluppare grandi titoli, aspettandosi che i loro investimenti vengano ampiamente ripagati. Titoli come God of War e The Last of Us: Parte 2 hanno ...Sony ha investito ulteriori 200 milioni di dollari in Epic Games. Questi fanno parti dei 2 miliardi che l'azienda è riuscita ad attrarre.Tra le molte società che hanno contribuito a questo investimento appare anche Sony, con un’ingente somma investita proprio sul colosso americano. L’annuncio è arrivato qualche istante fa, quando Epic ...