Snaidero cede la controllata tedesca Rational al gruppo Bravat (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Snaidero, gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di cucine di design, ha annunciato la cessione delle attività, delle operazioni e dei marchi Rational, Regina e Mahlzeit by Rational al gruppo internazionale Bravat, con sede a Linden in Germania. Il gruppo italiano ha ritenuto che la presenza sul mercato tedesco, attraverso la controllata Rational, non fosse più strategica a causa delle sovrapposizioni nella distribuzione con il brand Snaidero. “L’operazione che abbiamo concluso con il gruppo Bravat consentirà di concentrarci sullo sviluppo, con rinnovata enfasi, del brand Snaidero a livello globale e dei marchi Arthur Bonnet e Comera, sul ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) –attivo nella produzione e commercializzazione di cucine di design, ha annunciato la cessione delle attività, delle operazioni e dei marchi, Regina e Mahlzeit byalinternazionale, con sede a Linden in Germania. Ilitaliano ha ritenuto che la presenza sul mercato tedesco, attraverso la, non fosse più strategica a causa delle sovrapposizioni nella distribuzione con il brand. “L’operazione che abbiamo concluso con ilconsentirà di concentrarci sullo sviluppo, con rinnovata enfasi, del branda livello globale e dei marchi Arthur Bonnet e Comera, sul ...

