' Rousseau? Ai cittadini non importa Musica leggerissima da Sanremo'

Mentre la resa dei conti tra il Movimento cinque stelle e Rousseau si fa sempre più vicina e, al momento, non pare profilarsi all'orizzonte una via d'uscita, tra i pentastellati c'è chi si dice convinto che alla fine "una soluzione si troverà. Come sempre". A mostrarsi fiducioso è il deputato questore pentastellato Francesco D'Uva. Intervistato dal nostro giornale, però, non si...

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau cittadini Se i 5 Stelle diventano una Dc 4.0 versione "bonsai" - ... si sta facendo la guerra a Rousseau per far passare il via libera al terzo mandato. Sono ...poi inizi a pensare che la carriera politica sia più importante della possibilità di servire i cittadini che ...

Beppe Grillo, l'accusa di Casaleggio: "I debiti del M5s con Rousseau? Per cosa abbiamo usato quei soldi" ...la scomparsa del padre Gianroberto e ha spiegato i futuri passi della sua piattaforma Rousseau . '... Il Movimento 5 Stelle è composto in primo luogo da decine di migliaia di cittadini e attivisti dove ...

M5s:Sabatini, per "restituire" 7 mln non serve voto Rousseau - Ultima Ora Agenzia ANSA M5S: “Rousseau? Ai cittadini non interessa. Come Sanremo, musica leggerissima” Mentre la resa dei conti tra il Movimento cinque stelle e Rousseau si fa sempre più vicina e, al momento, non pare profilarsi all’orizzonte una via d’uscita, tra i pentastellati c’è chi si dice ...

M5s:Sabatini, per "restituire" 7 mln non serve voto Rousseau ROMA, 13 APR - Continua il botta e risposta tra il M5s e Rousseau sul voto per la destinazione delle "restituzioni" dei parlamentari. E' "falsa la notizia che Rousseau impedirebbe il voto per sceglier ...

