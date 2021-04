Roma, manifestazione “Una volta per tutti” al Circo Massimo. Gli esercenti: “Riaprire in sicurezza e sostegni” (Di martedì 13 aprile 2021) Ancora proteste degli esercenti a Roma. Questa volta, teatro della manifestazione autorizzata, legittima e pacifica è il Circo Massimo, dove questa mattina commercianti, ristoratori, partite iva, tassisti e lavoratori dei settori in crisi, provenienti da tutta Italia, hanno chiesto di Riaprire le attività in sicurezza. Non solo “un piano certo per una ripartenza sicura e irreversibile“, spiega Fabio Mina, presidente Lupe Roma (Libera unione pubblici esercizi), ma anche “reali sostegni alle imprese e nuovi accordi per affrontare i prossimi difficili anni”. “Siamo qui perché il governo deve darci una mano per coprire i costi fissi e per chiedere un’accelerazione nel pagamento della cassa integrazione dei nostri ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) Ancora proteste degli. Questa, teatro dellaautorizzata, legittima e pacifica è il, dove questa mattina commercianti, ristoratori, partite iva, tassisti e lavoratori dei settori in crisi, provenienti da tutta Italia, hanno chiesto dile attività in. Non solo “un piano certo per una ripartenza sicura e irreversibile“, spiega Fabio Mina, presidente Lupe(Libera unione pubblici esercizi), ma anche “realialle imprese e nuovi accordi per affrontare i prossimi difficili anni”. “Siamo qui perché il governo deve darci una mano per coprire i costi fissi e per chiedere un’accelerazione nel pagamento della cassa integrazione dei nostri ...

