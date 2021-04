Regioni ipotizzano parametri per le riaperture | sì a cene al ristorante ma solo all’aperto

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – Le richieste per le riaperture delle attività produttive a maggio si fanno sempre più insistenti e nuovi parametri sono allo studio delle Regioni. In particolare, un coordinamento di 5 regioni e guidato dal Veneto sta elaborando in queste ore un documento da far votare alla Conferenza delle Regioni prevista per giovedì, per poi presentarlo a seguire alla Stato-Regioni. Il gruppo di lavoro è formato dai rappresentanti della Lombardia, della Toscana, della Campania e dell’Emilia-Romagna, oltre che del Veneto. Tra le ipotesi, l’obbligo di posti all’aperto per le aperture serali dei ristoranti e il numero di somministrazioni come nuovo parametro per le varie fasce, qualora queste ultime venissero mantenute.