Regione Lazio: istituita cabina monitoraggio su piano rifiuti (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – istituita la cabina di monitoraggio del piano regionale di gestione dei rifiuti con l’obiettivo di controllare e verificare l’attuazione delle misure previste all’interno dello strumento di pianificazione 2019-2025. Questa mattina il presidente Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore competente Massimiliano Valeriani, ha firmato il decreto di costituzione della nuova struttura regionale, nominandone contestualmente i componenti che rimarranno in carica fino alla formazione degli Enti di Governo d’Ambito. Faranno parte della cabina di monitoraggio il presidente della Regione e l’assessore al Ciclo dei rifiuti, i responsabili delle direzioni regionali Ciclo dei rifiuti e Capitale naturale, parchi e aree ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021) Roma –ladidelregionale di gestione deicon l’obiettivo di controllare e verificare l’attuazione delle misure previste all’interno dello strumento di pianificazione 2019-2025. Questa mattina il presidente Nicola Zingaretti, su proposta dell’assessore competente Massimiliano Valeriani, ha firmato il decreto di costituzione della nuova struttura regionale, nominandone contestualmente i componenti che rimarranno in carica fino alla formazione degli Enti di Governo d’Ambito. Faranno parte delladiil presidente dellae l’assessore al Ciclo dei, i responsabili delle direzioni regionali Ciclo deie Capitale naturale, parchi e aree ...

lorepregliasco : Finalmente balzo della Lombardia, che è diventata la quarta regione d'Italia per over 80 vaccinati con almeno una d… - FratellidItalia : ?? Vogliamo sia fatta luce su questa vicenda. ?? Ascoltate il nostro Consigliere alla Regione Lazio @ChiaraColosimo - LegaSalvini : MASSIMO GILETTI, LE CARTE DELLO SCANDALO, TREMANO REGIONE LAZIO E ZINGARETTI - Adeleblabla : RT @GianniniDanRoma: @nzingaretti dice di fare il presidente della #Regione a tempo pieno? Ma di quale Regione parla? Veramente in questi t… - LMtredici : RT @SaluteLazio: Questa mattina all’Istituto Spallanzani è stato sottoscritto un memorandum tra l’Istituto, la Regione Lazio e l’Istituto G… -