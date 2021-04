Regione Lazio | assegnazione contributo disabilità | nessuna regola stravolta

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Lanon ha stravoltoper l’deleconomico per le persone con disabilita’ gravissima e tantomeno ha trasformato la graduatoria, per accedere aleconomico, in un mero elenco”. Cosi’ Alessandra Troncarelli, Assessore dellaalle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp replica alle dichiarazioni pubblicate sulle stampa sull’accesso aleconomico per la disabilita’ gravissima nel Comune di Roma Capitale. “I criteri per l’accesso, la valutazione del bisogno e la quantificazione delnonche’ il relativo ordine di priorita’, sono stabiliti dalla DGR 395/2020- chiarisce l’assessore Troncarelli-, sulla ...