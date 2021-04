Patriots – Julian Edelman annuncia il ritiro (Di martedì 13 aprile 2021) I New England Patriots perdono un altro dei loro pilastri, dopo l’addio di Tom Brady e Rob Gronkowski. Dopo aver saputo che la franchigia lo avrebbe rilasciato, per non avere superato i test fisici, Julian Edelman ha annunciato il suo ritiro dal football giocato. Il wide receiver dice addio alla NFL, dopo aver giocato 12 stagioni con la divisa dei Pats e aver aiutato la sua squadra a vincere gli ultimi tre Super Bowl. Julian Edelman annuncia il ritiro: cosa ha detto Bill Belichick in proposito? “La carriera di Julian” – ha detto l’Head Coach dei Patriots, Bill Belichick – “può essere considerata una carriera d’élite, viste le vittorie, i campionati vinti e la sua produttività. Pochi giocatori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) I New Englandperdono un altro dei loro pilastri, dopo l’addio di Tom Brady e Rob Gronkowski. Dopo aver saputo che la franchigia lo avrebbe rilasciato, per non avere superato i test fisici,hato il suodal football giocato. Il wide receiver dice addio alla NFL, dopo aver giocato 12 stagioni con la divisa dei Pats e aver aiutato la sua squadra a vincere gli ultimi tre Super Bowl.il: cosa ha detto Bill Belichick in proposito? “La carriera di” – ha detto l’Head Coach dei, Bill Belichick – “può essere considerata una carriera d’élite, viste le vittorie, i campionati vinti e la sua produttività. Pochi giocatori ...

