Pallanuoto, girone di ritorno: Posillipo ospita Pro Recco (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – girone di ritorno per la squadra di Pallanuoto del Circolo Posillipo che torna in vasca domani alle ore 13.00 alla Scandone, nella gara infrasettimanale dove ospiterà gli avversari della Pro Recco, che guidano la classifica del girone a punteggio pieno. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura, 10-9, di Palermo. Adesso si riparte, con l’obiettivo di continuare a far bene con la stessa grinta delle prime tre gare del girone E d’élite. L’allenatore Roberto Brancaccio dovrà fare a meno di Andrea Scalzone, che sconta la seconda giornata di squalifica e di alcuni acciacchi da valutare domani prima dell’incontro: “Non sta a me giudicare la potenzialità del Recco, che peraltro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –diper la squadra didel Circoloche torna in vasca domani alle ore 13.00 alla Scandone, nella gara infrasettimanale dove ospiterà gli avversari della Pro, che guidano la classifica dela punteggio pieno. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura, 10-9, di Palermo. Adesso si riparte, con l’obiettivo di continuare a far bene con la stessa grinta delle prime tre gare delE d’élite. L’allenatore Roberto Brancaccio dovrà fare a meno di Andrea Scalzone, che sconta la seconda giornata di squalifica e di alcuni acciacchi da valutare domani prima dell’incontro: “Non sta a me giudicare la potenzialità del, che peraltro ...

