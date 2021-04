Oggi è la Giornata mondiale del Bacio: ma molti adolescenti non hanno vita sentimentale (Di martedì 13 aprile 2021) Oggi è la Giornata mondiale del Bacio, ma in tempi di Covid, questo gesto di amore o di affetto così semplice, al pari di un abbraccio, è ormai finito nel dimenticatoio. Scienziati e studiosi ce lo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 aprile 2021)è ladel, ma in tempi di Covid, questo gesto di amore o di affetto così semplice, al pari di un abbraccio, è ormai finito nel dimenticatoio. Scienziati e studiosi ce lo...

Advertising

sbonaccini : ?? Nella prima giornata di prenotazioni per chi ha dai 70 ai 74 anni, oltre 100mila emiliano-romagnoli hanno già fis… - luigidimaio : Oggi nuova giornata di incontri a Washington. Tra gli appuntamenti, le celebrazioni per #ItalyUS160 e l’incontro co… - rusembitaly : Oggi si festeggia la Giornata di aeronautica. Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin effettuò il volo nello spazio sulla na… - frequila : oggi pessima pessima giornata per me - GiusyStyles6 : oggi giornata internazionale del bacio io senza vita sociale ne un bel niente incantata a guardare foto e video deg… -