Napoli, 400 euro di multa per una passeggiata con il fratello disabile: Ilaria annuncia ricorso (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sua unica colpa, se colpa si può chiamare, è quella di aver voluto accontentare il suo "fratellone speciale" nel vedere il mare a Napoli durante la zona rossa, e così la 31enne Ilaria Mairo, è stata multata di 400 euro. La donna ha spiegato a Il Mattino: "Sabato mattina sono uscita di casa per far fare due passi al mio fratellone speciale, Nicola, provato dall'isolamento forzato, ma necessario per la pandemia che dura ormai da più di un anno". "Mio fratello ha un ritardo psicomotorio dovuto a una asfissia al momento della nascita – racconta la 31enne-. Abitiamo a via Posillipo. Da lì siamo arrivati alla rotonda Diaz perché Nicola aveva chiesto di andare sulla spiaggia per poter respirare quella libertà che il ...

