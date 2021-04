Milano | arrestato il comandante dei vigili di Trezzano sul Naviglio

(Di martedì 13 aprile 2021), la Polizia haSalvatore Turci,della Polizia Locale disul. A quanto riportano le indagini, pare che Turci abbia cercato di incastrare una collega di Corbetta, mettendo droga nella sua auto.Salvatore Turci Salvatore Furci è ildella Polizia Locale disul, in provincia di. All’alba di questa mattina, la Polizia lo ha, insieme ad un uomo albanese, Memushi Mariglen. Le indagini condotte dalla squadra mobile dihanno reso necessario il provvedimento di custodia cautelare. A guidare l’operazione il procuratore aggiunto di...

Per questo motivo è statooggi all'alba dalla polizia di Stato, Salvatore Furci, ora comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio (). Con lui in manette è finito un ...Polizia locale Trezzano sul Naviglio:il comandante Salvatore Furci, comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio () è statoquesta mattina, 13 aprile. Fermato ...Polizia Municipale Corbetta, cocaina nell’auto di una vigilessa. Ma pare che fosse la vendetta di un collega di un paese vicino, Trezzano sul Naviglio. Per questo è stato arrestato un agente del comun ...AGI - La polizia ha arrestato questa mattina presto il comandante della polizia locale di Trezzano sul Naviglio (alle porte di Milano), Salvatore Furci, insieme a un complice, un cittadino albanese di ...