Milan: Caldara non convince l'Atalanta, no al riscatto (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo un anno a Bergamo Mattia Caldara tornerà al Milan al termine della stagione. l'Atalanta infatti non riscatterà il giocatore. Tanti infortuni, poi il ritorno in campo e una forma fisica, forse, finalmente ritrovata. Non è stato però abbastanza per convincere Gasperini. Le poche presenze e i molti dubbi sulla sua tenuta fisica hanno inciso sulla scelta dell'Atalanta di non esercitare l'opzione per il riscatto del difensore, fissato a 16 milioni di euro. Caldara sarà a disposizione di Pioli dal prossimo ritiro pre-stagione, in attesa di conoscere il suo futuro al Milan. Scarso minutaggio La conferma arriva direttamente da Beppe Riso, agente di Caldara. I dubbi dell'Atalanta riguardano la tenuta fisica del ...

