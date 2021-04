Malika Chalhy: chi è la ragazza di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica (Di martedì 13 aprile 2021) Malika Chalhy è la ragazza di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, che è stata cacciata di casa dai suoi genitori in quanto lesbica: il suo caso ha suscitato un'ondata di indignazione. Malika Chalhy è stata cacciata di casa dai suoi genitori perché è lesbica: ecco chi è la ragazza di Castelfiorentino (Firenze) finita al centro di un caso mediatico dopo il suo coming out e la diffusione degli sconcertanti messaggi vocali di sua madre. Malika Chalhy è nata nel 1998 e vive a Castelfiorentino, un piccolo comune della città di Firenze di quasi 18mila abitanti. La ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)è ladi, in provincia di Firenze, che è statadidai suoi genitori in quanto: il suo caso ha suscitato un'ondata di indignazione.è statadidai suoi genitori: ecco chi è ladi(Firenze) finita al centro di un caso mediatico dopo il suo coming out e la diffusione degli sconcertanti messaggi vocali di sua madre.è nata nel 1998 e vive a, un piccolo comune della città di Firenze di quasi 18mila abitanti. La ...

