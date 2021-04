LIVE Italia-Islanda 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: azzurre a caccia del raddoppio in una partita condizionata dal vento (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? L’Italia riconquista il possesso cercando di amministrarlo e di creare nuovi pericoli alle avversarie. 18? Fallo di Bergamaschi su S. Jonsdottir: è a terra l’islandese con un piccolo problema al ginocchio. Si riparte. 16? Libera la difesa delle rivali dell’Italia. Cernoia poi nel tentativo di far ripartire la manovra cerca un retropassaggio a dir poco avventato, visto il vento: Giuliani esci dalla propria area riuscendo a sbrogliare la matassa. 15? Avanza ancora l’Italia: nuovo corner. 15? Ribaltamento di fronte su una bella uscita di Laura Giuliani, ma la retroguardia islandese fa buona guardia. 14? Prova a sfondare sulla sinistra Vilhjálmsdóttir, ma Bergamaschi la chiude in fallo laterale. 13? Tentativo di Giacinti: pallonetto che finisce ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? L’riconquista il possesso cercando di amministrarlo e di creare nuovi pericoli alle avversarie. 18? Fallo di Bergamaschi su S. Jonsdottir: è a terra l’islandese con un piccolo problema al ginocchio. Si riparte. 16? Libera la difesa delle rivali dell’. Cernoia poi nel tentativo di far ripartire la manovra cerca un retropassaggio a dir poco avventato, visto il: Giuliani esci dalla propria area riuscendo a sbrogliare la matassa. 15? Avanza ancora l’: nuovo corner. 15? Ribaltamento di fronte su una bella uscita di Laura Giuliani, ma la retroguardia islandese fa buona guardia. 14? Prova a sfondare sulla sinistra Vilhjálmsdóttir, ma Bergamaschi la chiude in fallo laterale. 13? Tentativo di Giacinti: pallonetto che finisce ...

