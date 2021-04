LIVE Fognini-Kecmanovic, Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA: esordio insidioso per il ligure, si comincia alle 11.00 (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Buongiorno e ben trovati amici di OA Sport per la DIRETTA del match tra Fabio Fognini e Miomir Kecmanovic, valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ IL NUOVO ORDINE DI GIOCO (12 APRILE) 19:05 Attendiamo dunque il nuovo ordine di gioco per domani. 19:02 Il match è stato ufficialmente rinviato a domani. 18:30 Nuova sospensione quando sul Centrale Auger-Aliassime e Garin erano sul 4-2 30-30 e ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30: Buongiorno e ben trovati amici di OA Sport per ladel match tra Fabioe Miomir, valevole per il primo turno deldi. LADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FABBIANO-HURKACZ IL NUOVO ORDINE DI GIOCO (12 APRILE) 19:05 Attendiamo dunque il nuovo ordine di gioco per domani. 19:02 Il match è stato ufficialmente rinviato a domani. 18:30 Nuova sospensione quando sul Centrale Auger-Aliassime e Garin erano sul 4-2 30-30 e ...

